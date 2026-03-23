Unfall

Stadtbahnen stoßen in Stuttgart zusammen

Eine Stadtbahn kracht am Vormittag in Stuttgart gegen eine weitere. Wie es für die Fahrgäste ausgegangen ist.

Ein Stadtbahnfahrer in Stuttgart hat eine weitere Bahn wohl zu spät erkannt. Foto: Andreas Rosar/dpa
Ein Stadtbahnfahrer in Stuttgart hat eine weitere Bahn wohl zu spät erkannt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Glück gehabt haben Fahrer und Fahrgäste beim Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Stuttgart: Polizeiangaben zufolge wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Stadtbahnfahrer am Vormittag abbiegen wollen und eine haltende Stadtbahn zu spät erkannt. Seine Bahn stieß seitlich gegen die andere. Während die eine Bahn auf Betriebsfahrt und unbesetzt war, befanden sich in der zweiten circa 20 Fahrgäste. Die Strecke wurde gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf circa 150.000 Euro.

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