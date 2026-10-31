Ausweichmanöver

25-Jähriger bei Wildunfall in Südhessen schwer verletzt

Abends rennt ein Wildtier auf die Bundesstraße. Ein Autofahrer weicht aus - und sein Wagen überschlägt sich.

Etwa auf halber Strecke zwischen Lampertheim und Bürstadt rannte ein Wildtier auf die Straße. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Etwa auf halber Strecke zwischen Lampertheim und Bürstadt rannte ein Wildtier auf die Straße. (Symbolbild)

Lampertheim (dpa/lhe) - Bei einem Wildunfall zwischen Lampertheim und Bürstadt (Landkreis Bergstraße) ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war am Freitagabend auf der B44 unterwegs, als dort ein Wildtier auf die Straße rannte, wie die Polizei mitteilte. Beim Ausweichen stieß sein Wagen gegen die Trennwand zur Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. 

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Etwa zwei Stunden lang blieb die Bundesstraße für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

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