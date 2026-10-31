25-Jähriger bei Wildunfall in Südhessen schwer verletzt

Lampertheim (dpa/lhe) - Bei einem Wildunfall zwischen Lampertheim und Bürstadt (Landkreis Bergstraße) ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war am Freitagabend auf der B44 unterwegs, als dort ein Wildtier auf die Straße rannte, wie die Polizei mitteilte. Beim Ausweichen stieß sein Wagen gegen die Trennwand zur Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.