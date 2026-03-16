Gaiberger Weg

Heidelberg: Radfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Während einer Fahrradtour bringt ein Wildtier einen 36-jährigen Radler zu Sturz. Er wird dabei schwer verletzt und kann sich nicht mehr an den Unfall erinnern.

Nach dem Zusammenstoß mit de Tier ging der Radfahrer zu Boden (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Nach dem Zusammenstoß mit de Tier ging der Radfahrer zu Boden (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 36-jähriger Radfahrer ist bei einem Wildunfall im Gaiberger Weg am Sonntagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei rannte ihm ein Wildtier ins Rad und brachte ihn zu Sturz. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. der 36-Jährige musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

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Da sich der Mann nach dem Sturz auf den Kopf nicht mehr an den Unfall erinnern kann, ist derzeit noch unklar, um welches Wildtier es sich handelte. Am schwer beschädigten Fahrrad konnten Fellreste sichergestellt werden. Der Sachschaden wird am Drahtesel wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte dauern an. (heh)

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