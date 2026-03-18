Unfall

Heidelberg: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Mercedes verletzt

In Heidelberg kommt es an einer Einmündung zu einem Unfall zwischen Auto und Fahrrad. Der 45-jährige Radfahrer wird verletzt.

Ein Fahrrad und ein Auto sind in Heidelberg zusammengestoßen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein Fahrrad und ein Auto sind in Heidelberg zusammengestoßen (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Alten Eppelheimer Straße in Heidelberg einen Fahrradfahrer übersehen. Wie die Polizei berichtet, kam der 45-jährige Radfahrer aus der Bahnstadt und fuhr Richtung Bergheim, während der 67-Jährige in Richtung Czernyring unterwegs war.

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Bei dem Zusammenstoß stürzte der 45-Jährige, der zudem eigentlich Vorfahrt hatte. Er verletzte sich leicht, auch sein Trekkingrad wurde beschädigt. Am Mercedes entstand kein Schaden. Der 67-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. (sig)

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