Heidelberg: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Mercedes verletzt
In Heidelberg kommt es an einer Einmündung zu einem Unfall zwischen Auto und Fahrrad. Der 45-jährige Radfahrer wird verletzt.
Heidelberg. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Alten Eppelheimer Straße in Heidelberg einen Fahrradfahrer übersehen. Wie die Polizei berichtet, kam der 45-jährige Radfahrer aus der Bahnstadt und fuhr Richtung Bergheim, während der 67-Jährige in Richtung Czernyring unterwegs war.
Bei dem Zusammenstoß stürzte der 45-Jährige, der zudem eigentlich Vorfahrt hatte. Er verletzte sich leicht, auch sein Trekkingrad wurde beschädigt. Am Mercedes entstand kein Schaden. Der 67-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. (sig)