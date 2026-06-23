Kleintransporterfahrer weicht Reh aus - Mann schwer verletzt

Donaueschingen (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf einer Bundesstraße in Richtung Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einem Reh ausgewichen und hat dabei einen Unfall verursacht. Dabei wurde der 42 Jahre alte Fahrer laut Polizeiangaben schwer verletzt.

Als der Mann dem Tier ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Transporter, prallte erst gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann nach rechts. Dort krachte er auch in die rechte Leitplanke und kam dann zum Halten. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Das Reh scheint durch das Ausweichmanöver des Mannes davongekommen zu sein, die Polizei fand es nicht am Unfallort.