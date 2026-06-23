Wildunfall

Kleintransporterfahrer weicht Reh aus - Mann schwer verletzt

Mitten auf der Bundesstraße taucht plötzlich ein Reh auf. Der Fahrer eines Transporters reagiert blitzschnell – ein folgenschwerer Impuls.

Der Mann wurde bei dem Wildunfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Der Mann wurde bei dem Wildunfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Donaueschingen (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf einer Bundesstraße in Richtung Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einem Reh ausgewichen und hat dabei einen Unfall verursacht. Dabei wurde der 42 Jahre alte Fahrer laut Polizeiangaben schwer verletzt. 

Als der Mann dem Tier ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Transporter, prallte erst gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann nach rechts. Dort krachte er auch in die rechte Leitplanke und kam dann zum Halten. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Das Reh scheint durch das Ausweichmanöver des Mannes davongekommen zu sein, die Polizei fand es nicht am Unfallort.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kleintransporterfahrer stirbt nach Unfall auf A6
Bei Kirchardt

Kleintransporterfahrer stirbt nach Unfall auf A6

Tödlicher Crash auf der A6: Ein Kleintransporter rast ins Stauende, der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Wie es dazu kam und was das für den Verkehr bedeutete.

13.11.2025

Transporter fährt auf Lkw auf – Fahrer schwer verletzt
Landkreis Ravensburg

Transporter fährt auf Lkw auf – Fahrer schwer verletzt

Ein Sprinter fährt auf einen Lastwagen auf, ein Fahrer wird verletzt. Die Bundesstraße 30 muss in eine Richtung stundenlang voll gesperrt werden. Was über den Unfall bislang bekannt ist.

08.10.2025

Seeheim-Jugenheim: Radfahrer stößt mit Reh zusammen - schwer verletzt
Wildunfall

Seeheim-Jugenheim: Radfahrer stößt mit Reh zusammen - schwer verletzt

Ein 61-jähriger Radfahrer fährt bei Seeheim in ein Reh – Rettungshubschrauber bringt ihn schwer verletzt in Klinik.

11.07.2025

Unbekannter weicht Reh aus - Mann schwer verletzt
Main-Tauber-Kreis

Unbekannter weicht Reh aus - Mann schwer verletzt

Wegen eines Rehs gerät ein Auto auf der B290 in den Gegenverkehr. Ein 26-Jähriger muss ausweichen, sein Wagen überschlägt sich mehrmals.

19.06.2025

Dossenheim: Wildschweine sterben bei Unfall mit mehreren Autos auf A5
Blaulicht

Dossenheim: Wildschweine sterben bei Unfall mit mehreren Autos auf A5

Bei dem Wildunfall auf der A5 entsteht ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Nicht alle Wildschweine überleben.

20.01.2025