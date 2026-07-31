Rettungskräfte im Einsatz

Bis zu 15 Verletzte bei Frontalcrash zwischen Auto und Bus

Nach einem Zusammenstoß zwischen Auto und Bus auf der B297 gibt es laut Polizei bis zu 15 Verletzte. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Straße bleibt gesperrt.

Zahlreiche Rettungskräfte wurden an die Einsatzstelle beordert. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Zahlreiche Rettungskräfte wurden an die Einsatzstelle beordert.

Schlierbach (dpa/lsw) -  Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto auf einer Bundesstraße bei Schlierbach (Kreis Göppingen) sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnissen soll es sich um bis zu 15 Verletzte handeln, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Schwerverletzte es gibt, blieb zunächst unklar.

Ein Rettungshubschrauber sowie ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Nachmittag am Unfallort. Die Bundesstraße B297 wurde voll gesperrt. Wie es genau zu dem Frontalzusammenstoß kam, war bislang nicht bekannt.

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