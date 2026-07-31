Bis zu 15 Verletzte bei Frontalcrash zwischen Auto und Bus

Schlierbach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto auf einer Bundesstraße bei Schlierbach (Kreis Göppingen) sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnissen soll es sich um bis zu 15 Verletzte handeln, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Schwerverletzte es gibt, blieb zunächst unklar.