Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt
Ein 24-jähriger Motorradfahrer kollidiert im Odenwaldkreis mit einem Reh und wird schwer verletzt. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Mossautal (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall auf einer Landstraße im Odenwaldkreis schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei am Samstagnachmittag bei Mossautal unterwegs gewesen, als ein Reh die Fahrbahn überquert habe, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer sei mit dem Tier zusammengestoßen.
Bei dem Unfall habe der Mann schwerste Verletzungen erlitten, hieß es. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro.