Motorradfahrer bei Unfall nahe Pfungstadt schwer verletzt
Ein 41-jähriger Biker kollidiert in Südhessen mit einem Auto und wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Straße war zeitweise gesperrt.
Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Südhessen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilt.
Der 41-Jährige war den Angaben zufolge am Mittag mit seinem Motorrad zwischen Pfungstadt und Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) unterwegs und stieß mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landesstraße 3303 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.