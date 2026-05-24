Südhessen

Motorradfahrer bei Unfall nahe Pfungstadt schwer verletzt

Ein 41-jähriger Biker kollidiert in Südhessen mit einem Auto und wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall zwischen Pfungstadt und Griesheim kommen konnte. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall zwischen Pfungstadt und Griesheim kommen konnte. (Symbolbild)

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Südhessen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilt.

Der 41-Jährige war den Angaben zufolge am Mittag mit seinem Motorrad zwischen Pfungstadt und Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) unterwegs und stieß mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landesstraße 3303 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.

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