Zusammenstoß mit anderem Motorrad – Biker schwer verletzt

Gersfeld (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Motorrad schwer verletzt worden. Der 59-Jährige stieß am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache mit der entgegenkommenden Maschine eines gleichaltrigen anderen Fahrers bei Gersfeld (Kreis Fulda) zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht der Kollision stürzte der Biker zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.