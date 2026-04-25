Verkehr

Zwei Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Zwei Biker werden im Kreis Böblingen von ihren Maschinen geschleudert und schwer verletzt. Wie es dazu kam.

Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Gärtringen (dpa/lsw) - Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall bei Gärtringen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin sei dem Auto vor ihr gefolgt, als dieses den vorausfahrenden Pkw überholen wollte, teilte die Polizei mit. Das Auto konnte gerade noch rechtzeitig vor einem entgegenkommenden 18-Jährigen auf einem Motorrad einscheren.

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Der dahinter folgenden Motorradfahrerin gelang dies nicht mehr. Dann sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem beide Beteiligte von ihren Maschinen abgeworfen wurden und über längere Strecken auf der Fahrbahn bis hin zu einer Böschung rutschten. Die beiden Verletzten seien mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Bei dem Unfall sei ein Schaden von rund 27.000 Euro entstanden.

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