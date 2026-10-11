Volksfest

2,5 Millionen Menschen besuchen Cannstatter Wasen

Stimmung, Sonne und volle Zelte: Der Cannstatter Wasen endet an diesem Sonntag. Die Veranstalter ziehen Bilanz.

Es gab dieses Jahr überwiegend gutes Wetter auf dem Wasen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Es gab dieses Jahr überwiegend gutes Wetter auf dem Wasen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In diesem Jahr haben deutlich weniger Menschen den Cannstatter Wasen besucht als im Vorjahr. Rund 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen den Veranstaltern zufolge zur 179. Ausgabe des Volksfestes. Trotzdem sprachen sie von einer positiven Bilanz. «Die 17 Festtage waren schön und intensiv», sagte Geschäftsführer Guido von Vacano. Vergangenes Jahr waren rund 4,2 Millionen Besucher gemeldet worden.

Weil parallel das Landwirtschaftliche Hauptfest stattfand, bot sich den Veranstaltern zufolge ein etwas anderes Bild als sonst: Viele Volksfestgäste besuchten auch die Landwirtschaftsmesse, umgekehrt nutzten Messegäste das gastronomische Angebot des Festes. Schausteller und Festwirte zogen demnach ein positives Fazit. Bei überwiegend gutem Wetter waren Fahrgeschäfte und Festzelte gut besucht. Die Wirte meldeten mehr Firmen-Events und ein gutes Mittagsgeschäft durch das Hauptfest, beim Bier gehe der Konsum aber weiter zurück. 

Die Polizei registrierte rund 500 Straftaten, das seien etwa so viele wie 2025 - schwere Delikte gab es demnach nicht.

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