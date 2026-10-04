Halbzeit auf dem Wasen: Großer Andrang, positive Bilanz
Besonders am Tag der Deutschen Einheit zog es zeitweise zu viele Besucher auf das Cannstatter Volksfest - die Polizei sperrt mehrere Zugänge. Was Feiernde in der zweiten Woche erwartet.
Stuttgart (dpa/lsw) - Das 179. Cannstatter Volksfest in Stuttgart geht mit einer positiven Zwischenbilanz in die zweite Hälfte. Am Wochenende strömten besonders viele Menschen auf den Wasen, wie die Veranstalter mitteilten. Besucherzahlen für die erste Festwoche wurden nicht genannt. Im Vorjahr besuchten 4,2 Millionen Besucher das Volksfest - damals aber ohne Landwirtschaftliches Hauptfest.
Großer Andrang zur Halbzeit
Die Veranstalter blicken auf eine sonnige Festwoche zurück. Besonders am Samstag zum Tag der Deutschen Einheit seien viele Besucher auf das Gelände gekommen. Einem Sprecher zufolge befanden sich am frühen Nachmittag zeitweise fast 80.000 Menschen auf dem Wasen, etwa 60.000 Menschen auf dem Cannstatter Volksfest und 19.000 auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest, der Fachmesse für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft.
Wegen des großen Andrangs sperrte die Polizei bis zum Abend zeitweise mehrere Zugänge. Dadurch sollte der Besucherzustrom gedrosselt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kapazitätsgrenze sei aber nicht erreicht worden.
Zweite Festwoche
Mit dem Ende des Landwirtschaftlichen Hauptfests geht der Cannstatter Wasen in die zweite Hälfte. Das nach dem Münchner Oktoberfest zweitgrößte Volksfest der Welt war am 25. September gestartet.
Auch in der zweiten Festwoche stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu gehören unter anderem der VfB-Tag, Heißluftballon-Wettfahrten, ein Familientag und der Gründerwasen. Das Cannstatter Volksfest endet am Sonntag, dem 11. Oktober, traditionell mit dem Musikfeuerwerk.