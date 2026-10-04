Cannstatter Volksfest

Halbzeit auf dem Wasen: Großer Andrang, positive Bilanz

Besonders am Tag der Deutschen Einheit zog es zeitweise zu viele Besucher auf das Cannstatter Volksfest - die Polizei sperrt mehrere Zugänge. Was Feiernde in der zweiten Woche erwartet.

Wegen des großen Andrangs sperrte die Polizei am Wochenende mehrere Zugänge auf den Wasen. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Wegen des großen Andrangs sperrte die Polizei am Wochenende mehrere Zugänge auf den Wasen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das 179. Cannstatter Volksfest in Stuttgart geht mit einer positiven Zwischenbilanz in die zweite Hälfte. Am Wochenende strömten besonders viele Menschen auf den Wasen, wie die Veranstalter mitteilten. Besucherzahlen für die erste Festwoche wurden nicht genannt. Im Vorjahr besuchten 4,2 Millionen Besucher das Volksfest - damals aber ohne Landwirtschaftliches Hauptfest. 

Großer Andrang zur Halbzeit

Die Veranstalter blicken auf eine sonnige Festwoche zurück. Besonders am Samstag zum Tag der Deutschen Einheit seien viele Besucher auf das Gelände gekommen. Einem Sprecher zufolge befanden sich am frühen Nachmittag zeitweise fast 80.000 Menschen auf dem Wasen, etwa 60.000 Menschen auf dem Cannstatter Volksfest und 19.000 auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest, der Fachmesse für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. 

Wegen des großen Andrangs sperrte die Polizei bis zum Abend zeitweise mehrere Zugänge. Dadurch sollte der Besucherzustrom gedrosselt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kapazitätsgrenze sei aber nicht erreicht worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zweite Festwoche 

Mit dem Ende des Landwirtschaftlichen Hauptfests geht der Cannstatter Wasen in die zweite Hälfte. Das nach dem Münchner Oktoberfest zweitgrößte Volksfest der Welt war am 25. September gestartet. 

Auch in der zweiten Festwoche stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu gehören unter anderem der VfB-Tag, Heißluftballon-Wettfahrten, ein Familientag und der Gründerwasen. Das Cannstatter Volksfest endet am Sonntag, dem 11. Oktober, traditionell mit dem Musikfeuerwerk.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fast 80.000 Besucher: Polizei sperrte Zugänge auf dem Wasen
Zehntausende Besucher

Fast 80.000 Besucher: Polizei sperrte Zugänge auf dem Wasen

Der Besucherandrang auf dem Cannstatter Wasen ist groß: Am Nachmittag waren fast 80.000 Menschen auf dem Gelände. Die Polizei sperrte Zugänge, um den Gästezufluss zu verlangsamen.

03.10.2026

4,2 Millionen Menschen besuchen Cannstatter Wasen
Volksfest

4,2 Millionen Menschen besuchen Cannstatter Wasen

17 Tage lang wurde auf dem Cannstatter Wasen geschlendert, geschunkelt und geschlemmt. Das Wetter hätte besser sein können. Trotz der Überfüllung am Feiertag zeigt sich das in den Besucherzahlen.

12.10.2025

Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?
Cannstatter Volksfest

Finale des Cannstatter Wasen - sind Veranstalter zufrieden?

Letztes Fass, letzte Runde: 17 Tage lang wurde auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Nun wollen Schausteller und Wirte zurückschauen auf Stimmung und Geschäft.

11.10.2025

Was Wasen-Gäste in der zweiten Woche erwartet
Feste

Was Wasen-Gäste in der zweiten Woche erwartet

Wann VfB-Fans und Familien auf dem Cannstatter Volksfest sparen. Und wann mit Zaubertricks und Ballonwettfahrten zu rechnen ist.

05.10.2025

Canstatter Wasen wegen Überfüllung gesperrt
Cannstatter Volksfest

Canstatter Wasen wegen Überfüllung gesperrt

Am vergangenen Volksfest-Wochenende waren noch weniger Menschen auf den Wasen gewesen als im Vorjahr. Am Tag der Deutschen Einheit sieht es anders aus.

03.10.2025