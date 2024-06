2500 Menschen bei Kundgebungen vor der Europawahl

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Samstag an mehreren Demonstrationen und Aktionen in Frankfurt im Vorfeld der Europawahl teilgenommen. Die Veranstaltungen seien bislang absolut friedlich abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher am späten Nachmittag.

Ein bundesweites zivilgesellschaftliches Bündnis hatte zu den Demonstrationszügen unter dem Motto «V.O.T.Y. - Vote of the Year» aufgerufen. Neben Aktionen gab es einen «Demo-Rave» an verschiedenen Orten in der Stadt. Die Hauptkundgebung, zu der unter anderem Klimaaktivistin Luisa Neubauer kam, startete am späten Nachmittag an der Alten Oper. Die Initiatoren hatten im Vorfeld mit bis zu 15.000 Teilnehmern gerechnet.

Die Veranstaltung richtete sich laut einer Mitteilung insbesondere an junge Menschen, da bei der Europawahl erstmals ab 16 Jahren gewählt werden darf. Ziel sei es, den prozentualen Stimmenzuwachs rechtsextremer Parteien zu stoppen und Wählerinnen und Wähler dazu zu motivieren, demokratische Parteien zu wählen, hieß es.