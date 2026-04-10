26-Jähriger mit intimen Bildern erpresst

Fulda (dpa/lhe) - Ein 26-Jähriger ist von einem Unbekannten mit intimen Bildern erpresst worden. Laut Polizeiangaben gab der Täter auf Social Media vor, eine Frau zu sein. Es sei schnell zum Austausch von intimen Bildern gekommen. Anschließend habe sich der Täter als Mann zu erkennen gegeben.

Der Täter drohte den Angaben zufolge damit, die Bilder an die Freundesliste des Opfers zu schicken, sollte dieses nicht 700 Euro zahlen. Daraufhin habe das Opfer einen Teil der Summe als Geschenkkarten an den Erpresser entrichtet, erstatte kurze Zeit später jedoch Anzeige.

Polizei: Keine intimen Inhalte an Unbekannte senden

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Solche Fälle werden als «Sextortion» bezeichnet, was sich aus den Worten «Sex» und «Exortion» (Erpressung) zusammensetzt. Die Polizei rät, keine intimen Inhalte an Unbekannte zu senden und keine Zahlungen zu leisten, weil die Erpressung danach oft nicht endeten. Wichtig für die Aufklärung solcher Fälle sei die Sicherung von Beweisen durch Screenshots.