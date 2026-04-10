Cyberkriminalität

26-Jähriger mit intimen Bildern erpresst

«Sextortion» wird die Erpressung mit intimen Inhalten genannt. Die Polizei rät Opfern, Chatverläufe zu speichern und den Erpressern nicht nachzugeben.

Die Polizei warnt vor Erpressern auf Social Media. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa
Die Polizei warnt vor Erpressern auf Social Media. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Ein 26-Jähriger ist von einem Unbekannten mit intimen Bildern erpresst worden. Laut Polizeiangaben gab der Täter auf Social Media vor, eine Frau zu sein. Es sei schnell zum Austausch von intimen Bildern gekommen. Anschließend habe sich der Täter als Mann zu erkennen gegeben.

Der Täter drohte den Angaben zufolge damit, die Bilder an die Freundesliste des Opfers zu schicken, sollte dieses nicht 700 Euro zahlen. Daraufhin habe das Opfer einen Teil der Summe als Geschenkkarten an den Erpresser entrichtet, erstatte kurze Zeit später jedoch Anzeige.

Polizei: Keine intimen Inhalte an Unbekannte senden

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Solche Fälle werden als «Sextortion» bezeichnet, was sich aus den Worten «Sex» und «Exortion» (Erpressung) zusammensetzt. Die Polizei rät, keine intimen Inhalte an Unbekannte zu senden und keine Zahlungen zu leisten, weil die Erpressung danach oft nicht endeten. Wichtig für die Aufklärung solcher Fälle sei die Sicherung von Beweisen durch Screenshots.

Geschenkkarten etwa von Online-Händlern seien bei Erpressern sehr beliebt, weil die dazugehörigen Gutscheincodes anders als Kreditkarten anonym sind und nicht nachvollzogen werden können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eberbach: 20-Jähriger mit intimen Bildern erpresst
Über Social Media

Eberbach: 20-Jähriger mit intimen Bildern erpresst

Ein 20-Jähriger lässt sich auf den Austausch intimer Bilder ein - mit Folgen. Die unbekannte Person erpresst ihn.

04.02.2026

Mannheim: Unbekannter erpresst 24-Jährige mit intimen Aufnahmen
Cyber-Kriminalität

Mannheim: Unbekannter erpresst 24-Jährige mit intimen Aufnahmen

Eine 24-Jährige aus Mannheim wurde am Dienstag Opfer vom sogenannten E-Mail-Spoofing. Ein bislang Unbekannter erpresste die Frau mit angeblichen intimen Aufnahmen.

22.05.2025

Heidelberg: 14-Jähriger übers Internet mit Nacktfotos erpresst
Täter fordern 200 Euro

Heidelberg: 14-Jähriger übers Internet mit Nacktfotos erpresst

Ein 14-Jähriger denkt, er schickt einer jungen Frau Nacktbilder. Doch dann wird Geld gefordert. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützt.

21.02.2025

Sextortion: Vom Flirt zur Erpressung
Betrugsmasche

Sextortion: Vom Flirt zur Erpressung

Die eigenen Nacktfotos im Internet: eine Horrorvorstellung für viele Menschen. Kriminelle nutzen diese Angst aus. Nicht immer wollen sie Geld. Denn einige sind keine Fremden für ihre Opfer.

29.12.2024

Mit Nacktbildern erpresst - Hunderte Betroffene
Kriminalität im Internet

Mit Nacktbildern erpresst - Hunderte Betroffene

Es beginnt mit einem harmlosen Online-Flirt und endet mit Geldforderungen: Bei der Betrugsmasche Sextortion erpressen die Täter ihre Opfer mit Nacktbildern. Auch in Hessen gibt es zahlreiche Fälle.

09.08.2024