Verkehrsunfall

27-Jährige beim Entladen von Auto überrollt

Sie räumte Sachen aus ihrem Auto - dann machte sich das Fahrzeug selbstständig. Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber rücken an.

Die Polizei informiert über den Unfall. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei informiert über den Unfall. (Symbolbild)

Rudersberg (dpa/lsw) - Eine Frau ist beim Entladen von ihrem eigenen Auto überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Feuerwehrleute bargen die 27-Jährige in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis), wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber habe die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

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