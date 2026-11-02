27-Jährige beim Entladen von Auto überrollt

Rudersberg (dpa/lsw) - Eine Frau ist beim Entladen von ihrem eigenen Auto überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Feuerwehrleute bargen die 27-Jährige in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis), wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber habe die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.