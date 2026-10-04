27-Jähriger greift Polizisten in Hofheim an
Nach einer Körperverletzung leistet ein 27-Jähriger in Hofheim-Marxheim Widerstand bei der Festnahme. Mehrere Beamte werden laut Polizei leicht verletzt.
Hofheim (dpa/lhe) - Bei der Festnahme eines 27 Jahre alten Mannes in Hofheim im Main-Taunus-Kreis sind mehrere Polizeibeamte leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es am Samstagabend im Stadtteil Marxheim zunächst zu einer Körperverletzung gekommen.
Als Einsatzkräfte gegen den Mann einschritten, habe er sich den Maßnahmen widersetzt und bei der Festnahme aktiven Widerstand geleistet. Dabei sei es zu einer Rangelei am Boden gekommen. Der 27-Jährige sei erst mit Unterstützung mehrerer Streifen festgenommen worden.
Der Mann kam laut Mitteilung in Gewahrsam. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt, hieß es.