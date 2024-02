282 Sterbebegleitungen bei Kindern in Hessen 2023

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Jahr 2023 haben Haupt- und Ehrenamtliche nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) 282 Sterbebegleitungen bei Kindern in Hessen durchgeführt. Für die häusliche Sterbebegleitung von Kindern stellte der Verband im vorigen Jahr in Hessen Fördermittel in Höhe von 531.000 Euro zur Verfügung, wie die vdek-Landesvertretung Hessen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Insgesamt haben alle Krankenkassen Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro bereitgestellt. Die Sterbebegleitung leistet sterbenskranken Kindern und ihren Familien Beistand und Orientierungshilfe.