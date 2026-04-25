Verkehr

29-Jähriger fährt berauscht mit gestohlenem Nummernschild

Ohne Zulassung, unter Drogen und mit gestohlenen Kennzeichen: Ein 29-Jähriger wird von der Polizei gestoppt. Nach der Kontrolle muss er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (Symbolbild)

Emmendingen (dpa/lsw) - Zu schnell, durch Drogen berauscht, ohne Führerschein, Zulassung und Versicherung sowie mit gestohlenem Kennzeichen: Die Polizei hat in Emmendingen einen Autofahrer gefasst, der gegen viele Vorschriften im Straßenverkehr verstoßen hat. Seinen Weg musste der 29-Jährige am Freitagabend daher zu Fuß fortsetzen. Den Mann erwarten nach Polizeiangaben nun mehrere Strafverfahren.

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