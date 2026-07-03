Kriminalität

29-Jähriger greift Bahnmitarbeiter bei Kontrolle an

Bei einer Fahrscheinkontrolle eskaliert die Situation: Ein 29-Jähriger schlägt einen Bahnmitarbeiter mehrfach ins Gesicht.

Ein Kollege rief nach dem Angriff die Polizei. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Ein Kollege rief nach dem Angriff die Polizei. (Symbolbild)

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Bei einer Fahrscheinkontrolle soll ein 29-Jähriger einen Bahnmitarbeiter mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, wehrte sich der 60-Jährige ebenfalls mit einem Schlag und brachte den Angreifer zu Boden. Ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der die Kontrolle an einem Bahnhof in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) begleitet hatte, habe die Polizei gerufen.

Zuvor sollte der 29-Jährige am Mittwoch in einer S-Bahn kontrolliert werden. Er hatte jedoch keinen gültigen Fahrschein dabei, weshalb er gebeten wurde, die Bahn am Bahnhof Korntal zu verlassen. Am Bahnsteig soll der Mann den 60-Jährigen dann sechsmal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

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