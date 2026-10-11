29-Jähriger randaliert und beschädigt rund zehn Autos
Ein Mann zieht am frühen Morgen durch ein Wohngebiet, zerstört Autospiegel und zerkratzt Lack. Bei seiner Festnahme leistet er Widerstand.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) randaliert und mehrere Autos beschädigt. Er warf Mülltonen um, schlug einen Außenspiegel ab und zerkratzte den Lack mehrerer Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßlich unter Drogen stehende Mann wurde festgenommen.
Der Mann war am Samstagmorgen durch ein Wohngebiet gezogen und hatte dabei rund zehn Fahrzeuge beschädigt. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.