Steinheim an der Murr

Mann randaliert und verschanzt sich in Bank

Mit knapp zwei Promille und einer gestohlenen Spardose endete der Abend für einen jungen Mann im Polizeigewahrsam. Was in der Bankfiliale geschah.

Ein Polizeihund machte den Mann schließlich ausfindig. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Ein Polizeihund machte den Mann schließlich ausfindig. (Symbolbild)

Steinheim an der Murr (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger hat sich in einer Bankfiliale in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) verschanzt und geschätzt einen Schaden von 30.000 Euro verursacht. Der Mann trat zuvor gegen zwei Autos, zerstörte die Eingangstür der Bank und wütete im Inneren, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe er am späten Donnerstagabend eine Spardose mit unter fünf Euro darin gestohlen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Die Beamten durchsuchten das Bankgebäude. Trotz der Ankündigung, dass ein Polizeihund zum Einsatz kommen werde, habe sich der Mann nicht zu erkennen gegeben. Das Tier entdeckte ihn schließlich in einem Schrank. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und wurde von dem Polizeihund gebissen, wie es hieß. Der Verdächtige habe die Einsatzkräfte beleidigt, als er am Boden fixiert und ihm Handschellen angelegt worden seien. Mit laut Polizei knapp zwei Promille Atemalkohol verbrachte er die Nacht in Gewahrsam.

