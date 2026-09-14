30-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall
Ein Autofahrer fährt mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Die Kollision überlebt er nicht.
Bürstadt (dpa/lhe) - Ein 30-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend bei einem Autounfall bei Bürstadt gestorben. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann fuhr auf der Bundesstraße 47 von Lampertheim-Rosengarten kommend in Fahrtrichtung Lorsch und kollidierte auf der Höhe von Bürstadt aus bislang unklaren Gründen mit der Leitplanke. Dabei wurde er tödlich verletzt. Erst sei unklar gewesen, ob sich noch weitere Personen im Auto befunden hätten – deshalb habe man mit Polizeihubschrauber und Feuerwehr die Unfallstelle abgesucht, wie die Beamten berichtete. Die B47 war währenddessen für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
Zur genauen Unfallursache wird nun ermittelt.