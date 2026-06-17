Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Auto
Unklar bleibt, warum ein Autofahrer in Sindelfingen eine Radfahrerin touchierte. Die 78-Jährige überlebt den Zusammenprall nicht. Die Polizei sucht nach Antworten.
Sindelfingen (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist bei einer Kollision mit einem Auto so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen ist. Die 78-Jährige war nach Polizeiangaben an einer Kreisstraße von Stuttgart nach Sindelfingen (Landkreis Böblingen) unterwegs. Der 42 Jahre alte Autofahrer sei in dieselbe Richtung gefahren. Wie es dabei zu dem Unfall kam, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.