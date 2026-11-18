300.000 Euro Schaden - Auto brennt in Garage aus
In Stockach rückt die Feuerwehr zu einem Brand aus und verhindert Schlimmeres. Ein Wohnhaus bleibt unbeschadet, doch dessen Anbau wird stark beschädigt.
Stockach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Stockach im Landkreis Konstanz ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Aus bislang unbekannten Gründen war am späten Dienstagabend an einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Infolge war auch eine Garage betroffen, in der ein Auto vollständig ausbrannte. Die Ausbreitung der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus sei jedoch verhindert worden, hieß es weiter. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Ermittlungen zur Ursache wurden eingeleitet.