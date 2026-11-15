31-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt
Bei Gerüstarbeiten bricht ein Mann durch den Boden und fällt fünf Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
Tannhausen (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall in Tannhausen (Ostalbkreis) ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann brach laut Polizei durch einen Gerüstboden und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, zusätzlich war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Woran der Mann genau arbeitete, konnte ein Polizeisprecher auf Anfrage nicht sagen.