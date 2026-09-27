Unfall am Hohenneuffen

Gleitschirmpilot stürzt 15 Meter in die Tiefe

Plötzlich bricht der Gleitschirm ein: Ein 64-Jähriger bleibt schwer verletzt am Hang liegen. Wie es zu dem Sturz kam und wie die Rettung ablief.

Der 64-Jährige geriet bei schwierigen Windverhältnissen in den Sinkflug. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der 64-Jährige geriet bei schwierigen Windverhältnissen in den Sinkflug. (Symbolbild)

Neuffen (dpa/lsw) - Ein 64 Jahre alter Gleitschirmpilot ist bei einem Flug am Hohenneuffen bei Neuffen (Landkreis Esslingen) abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 64-Jährige am Freitag mit seinem Gleitschirm in schwierige Windverhältnisse. Sein Schirm klappte seitlich ein. Der Mann krachte in die Baumkronen unter ihm und stürzte rund 15 Meter den Hang hinunter, hieß es. Die Bergwacht rettete den Piloten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann bricht durch Dach und stürzt sechs Meter tief
Unfall

Mann bricht durch Dach und stürzt sechs Meter tief

Ein Scheunendach, das nicht hält, und sechs Meter bis zum Boden: Ein Mann stürzt plötzlich und fällt herunter. Wie kam es dazu und wie geht es dem Mann?

21.09.2026

Leine verheddert sich - Gleitschirmflieger stürzt ab
Unfall kurz nach dem Start

Leine verheddert sich - Gleitschirmflieger stürzt ab

Ein Gleitschirmpilot versucht, eine verhedderte Leine zu lösen und fliegt deswegen auf einen Hang zu. Als er versucht, die Flugrichtung zu ändern, stürzt er ab.

24.08.2026

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung zehn Meter tief ab
Schwer verletzt

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung zehn Meter tief ab

Während des Landeanflugs wird ein Gleitschirmflieger von einer Windböe erfasst und schwer verletzt. Die Polizei gibt dennoch teilweise Entwarnung.

28.05.2026

Wanderin stürzt rund 40 Meter in die Tiefe
Rettungsaktion

Wanderin stürzt rund 40 Meter in die Tiefe

Eine 69-Jährige kommt beim Wandern vom Pfad ab und rutscht einen steilen Hang hinab. Es folgt eine aufwendige Rettung.

25.08.2025

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt
Sturz aus 15 Metern Höhe

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt

Ein Mann startet mit seinem Gleitschirm. Dann kommt es zu Komplikationen.

05.04.2025