Gleitschirmpilot stürzt 15 Meter in die Tiefe

Neuffen (dpa/lsw) - Ein 64 Jahre alter Gleitschirmpilot ist bei einem Flug am Hohenneuffen bei Neuffen (Landkreis Esslingen) abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 64-Jährige am Freitag mit seinem Gleitschirm in schwierige Windverhältnisse. Sein Schirm klappte seitlich ein. Der Mann krachte in die Baumkronen unter ihm und stürzte rund 15 Meter den Hang hinunter, hieß es. Die Bergwacht rettete den Piloten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.