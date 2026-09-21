Mann bricht durch Dach und stürzt sechs Meter tief

Schöntal (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei Dachdeckerarbeiten in Schöntal (Hohenlohekreis) durch das Dach einer Scheune gebrochen und etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der 48-Jährige wurde bei dem Sturz am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Mann, ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.