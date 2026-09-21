Unfall

Mann bricht durch Dach und stürzt sechs Meter tief

Ein Scheunendach, das nicht hält, und sechs Meter bis zum Boden: Ein Mann stürzt plötzlich und fällt herunter. Wie kam es dazu und wie geht es dem Mann?

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Schöntal (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei Dachdeckerarbeiten in Schöntal (Hohenlohekreis) durch das Dach einer Scheune gebrochen und etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der 48-Jährige wurde bei dem Sturz am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Mann, ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.

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