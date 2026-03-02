32-Jähriger nach Hitlergruß festgenommen
Ein Mann zeigt vor Jugendlichen mutmaßlich den Hitlergruß, die Polizei beschlagnahmt bei seiner Festnahme ein Springmesser.
Dreieich (dpa/lhe) - Ein 32 Jahre alter Mann ist in Dreieich im Kreis Offenbach vorläufig festgenommen worden, nachdem er vor Jugendlichen den Hitlergruß gezeigt und eine nationalsozialistische Parole gerufen haben soll. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden Polizisten ein verbotenes Springmesser, wie die Polizei mitteilte.
Die Jugendlichen wandten sich nach der Provokation an einen Spaziergänger, der die Polizei alarmierte. Der Tatverdächtige, der aus Dreieich stammt, beleidigte nach Polizeiangaben außerdem die eingesetzten Polizisten.