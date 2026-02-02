Mann randaliert und zeigt Hitlergruß

Magstadt (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger hat in Magstadt (Kreis Böblingen) randaliert, eine Nazi-Parole gerufen und den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am Sonntag vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,7 Promille.

Zuvor hatte der Mann mehrere Fenster und die Eingangstür einer Gaststätte beschädigt. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung verantworten.