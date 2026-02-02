1,7 Promille Alkohol

Mann randaliert und zeigt Hitlergruß

Randale und Volksverhetzung nach einer angeblichen Auseinandersetzung in der Nacht: Ein 29-Jähriger wird vorläufig festgenommen.

Die Polizei nahm einen 29-Jährigen wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Magstadt (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger hat in Magstadt (Kreis Böblingen) randaliert, eine Nazi-Parole gerufen und den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am Sonntag vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,7 Promille. 

Zuvor hatte der Mann mehrere Fenster und die Eingangstür einer Gaststätte beschädigt. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung verantworten. 

Auslöser für sein Verhalten soll eine handgreifliche Auseinandersetzung in der Gaststätte in der Nacht zuvor gewesen sein. Dazu ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen mehrere noch unbekannte Täter. Der 29-Jährige kam nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

