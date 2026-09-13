Kriminalität

33-Jähriger nach Streit an Bushaltestelle niedergeschlagen

Ein Streit eskaliert: Ein bislang unbekannter Täter schlägt einen Mann bewusstlos und flüchtet anschließend vom Tatort. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Tat und Täter. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Tat und Täter. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - An einer Bushaltestelle in Wiesbaden ist ein 33-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter niedergeschlagen worden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe die körperliche Auseinandersetzung infolge eines verbalen Streits begonnen. 

Nachdem der 33-Jährige bereits zu Boden gegangen war, kniete sich der Täter nach Angaben der Polizei auf den Oberkörper des Mannes und schlug noch weiter auf dessen Kopf ein. Der Täter sei schließlich gemeinsam mit einer Begleitperson in einem Linienbus vom Tatort geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

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