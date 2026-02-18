Landkreis Schwäbisch Hall

35 Meter Abhang – Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Er kracht mit seinem Wagen gegen einen Baum und rutscht einen Abhang hinab: Bei einem Unfall in Gerabronn stirbt ein Autofahrer.

Der 40-Jährige wurde laut Polizei in seinem Auto eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Gerabronn (dpa/lsw) - Bei einem Unfall im Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Autofahrer gestorben. Der 40-Jährige war den Angaben zufolge mit seinem Wagen gegen Mitternacht auf einer Kreisstraße in Gerabronn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, frontal gegen einen Baum gekracht und dann rund 35 Meter einen Abhang hinabgerutscht, wie die Polizei mitteilte. 

Er sei in seinem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Aufgrund der Bergung war die Strecke vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

