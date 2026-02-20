Tödlicher Unfall

Trauerfeier für gestorbenen Bürgermeister am 28. Februar

Christian Mauch war beliebt in Gerabronn, sein Tod erschüttert viele. Nun hat die Stadt die Pläne für eine offizielle Gedenkveranstaltung bekanntgegeben.

Nach dem tödlichen Unfall ist die Kleinstadt in tiefer Trauer.

Gerabronn (dpa/lsw) - Die Stadt Gerabronn will ihres Bürgermeisters Christian Mauch, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, am Samstag kommender Woche offiziell gedenken. Geplant sei eine Trauerfeier unter anderem mit Grußworten ab 15.00 Uhr in der Stadthalle, sagte die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer.

Abhang hinabgerutscht 

Der 40-Jährige war laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit dem Auto von einer Kreisstraße bei Gerabronn im Landkreis Schwäbisch Hall abgekommen, gegen einen Baum geprallt und 35 Meter einen Abhang heruntergerutscht. Er sei in dem Auto eingeklemmt worden und noch an Ort und Stelle gestorben. 

Laut Mayer war der parteilose Bürgermeister auf dem Rückweg von einem dienstlichen Termin gewesen, dem Pferdemarkt und Faschingsfeierlichkeiten.

Beisetzung am Donnerstag

Die Beisetzung Mauchs ist ihren Angaben zufolge für Donnerstag geplant. Sie finde im nahe gelegenen Ruppertshofen, einem Stadtteil von Ilshofen, statt.

Der Gottesdienst an diesem Sonntag in der Stadtkirche sei kein Gedenkgottesdienst speziell für Mauch, betonten Mayer und Pfarrer Konstantin Graf. Natürlich könnten auch Trauernde kommen und sicher werde der Tod des beliebten Rathauschefs wohl Thema in vielen Gesprächen, so Graf. Auch er verwies allerdings auf die offiziell vonseiten der Stadt geplante Trauerfeier.

