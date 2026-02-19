Polizei: Ursache nach Bürgermeister-Unfall schwer zu klären

Gerabronn (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Autounfall des Bürgermeisters von Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ist die Unfallursache weiterhin unklar. Es sei auch nicht sicher, dass diese abschließend zu klären sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Dies sei generell schwierig, wenn es keine weiteren Unfallbeteiligten - wie in diesem Fall - gebe.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der 40-jährige Christian Mauch (parteilos) war laut Polizei mit seinem Wagen in der Nacht auf Mittwoch auf einer Kreisstraße in Gerabronn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit dem Auto prallte er frontal gegen einen Baum und rutschte dann rund 35 Meter einen Abhang hinab.

Er sei in seinem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Laut Polizei hatte es in dem Gebiet zuvor geregnet und zum Teil auch geschneit.