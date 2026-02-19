Polizei: Ursache nach Bürgermeister-Unfall schwer zu klären
Nach dem tödlichen Autounfall des Gerabronner Bürgermeisters Christian Mauch dämpft die Polizei die Erwartungen an die Ermittlungen. Die Ursache bleibt zunächst unklar.
Gerabronn (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Autounfall des Bürgermeisters von Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ist die Unfallursache weiterhin unklar. Es sei auch nicht sicher, dass diese abschließend zu klären sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Dies sei generell schwierig, wenn es keine weiteren Unfallbeteiligten - wie in diesem Fall - gebe.
Der 40-jährige Christian Mauch (parteilos) war laut Polizei mit seinem Wagen in der Nacht auf Mittwoch auf einer Kreisstraße in Gerabronn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit dem Auto prallte er frontal gegen einen Baum und rutschte dann rund 35 Meter einen Abhang hinab.
Er sei in seinem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Laut Polizei hatte es in dem Gebiet zuvor geregnet und zum Teil auch geschneit.
Mauch war seit 2017 Bürgermeister der 4.500-Einwohner-Stadt. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder.