36-Jähriger zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt

Heidenheim (dpa/lsw) - Gleich dreimal ist ein 36-Jähriger dabei erwischt worden, wie er ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Eine Streife habe den Mann am Freitagmittag in Heidenheim kontrolliert, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle habe der Mann angegeben, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze. Wie sich herausstellte, war es nicht das erste Mal: In der Vergangenheit war er demnach schon zwei weitere Male kontrolliert worden. Auch dieses Mal gab es eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.