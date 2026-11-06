Unfälle

4.000-Liter-Güllefass überschlägt sich mit Traktor auf Wiese

Die Wiese ist nass, das ganze Gespann überschlägt sich. Der Fahrer kommt ins Krankenhaus. Welche Rolle andere Landwirte bei dem Vorfall spielten.

Der Fahrer kommt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Fahrer kommt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Zell im Wiesental (dpa/lsw) - Ein Traktor mit angehängtem 4.000-Liter-Güllefass hat sich auf einem Wiesengrundstück in Zell im Wiesental (Landkreis Lörrach) überschlagen. Nach Polizeiangaben wurde der 65-jährige Fahrer dabei schwer verletzt.

Demnach war der Mann am Donnerstag mit seinem Traktor-Gespann auf seinem abschüssigen, nassen Wiesengrundstück unterwegs. Das angehängte Güllefass kam den Angaben zufolge seitlich ins Rutschen und zog den Traktor mit sich. Dabei habe sich das ganze Gespann überschlagen, sei aber auf den Rädern zum Stehen gekommen. Der Fahrer habe sich in der Fahrerkabine halten können, sei bei dem Unfall aber dennoch schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Andere Landwirte bargen demnach das Traktor-Gespann. Nach Angaben der Polizei entstanden an Traktor und Anhänger Schäden von rund 40.000 Euro.

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