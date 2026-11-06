4.000-Liter-Güllefass überschlägt sich mit Traktor auf Wiese

Demnach war der Mann am Donnerstag mit seinem Traktor-Gespann auf seinem abschüssigen, nassen Wiesengrundstück unterwegs. Das angehängte Güllefass kam den Angaben zufolge seitlich ins Rutschen und zog den Traktor mit sich. Dabei habe sich das ganze Gespann überschlagen, sei aber auf den Rädern zum Stehen gekommen. Der Fahrer habe sich in der Fahrerkabine halten können, sei bei dem Unfall aber dennoch schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Andere Landwirte bargen demnach das Traktor-Gespann. Nach Angaben der Polizei entstanden an Traktor und Anhänger Schäden von rund 40.000 Euro.