Unfall

Traktor überschlägt sich an Hang – 80-Jähriger stirbt

Tragischer Unfall auf steiler Wiese: Ein 80-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen alten Traktor – und kommt ums Leben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Für den Traktorfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Für den Traktorfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Pfullingen (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war keine weitere Person an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der Mann am Samstag mit seinem älteren Traktor auf einem forstwirtschaftlichen Weg unterwegs, bevor er auf eine abschüssige Wiese fuhr. Als der 80-Jährige nach links lenkte, überschlug sich der Traktor. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter ihm eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Bergung des Traktors übernahmen Feuerwehr und Bergwacht. Auch das Umweltamt war im Einsatz, weil Betriebsstoffe ausliefen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder technische Mängel ergaben sich bislang nicht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Traktor überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt
Unfall

Traktor überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist mit seinem Trecker im Weinberg bei Sulzfeld unterwegs. Doch dann macht er mutmaßlich einen fatalen Fahrfehler.

05.05.2026

Traktor überschlägt sich - zwei Schwerverletzte
Unfall

Traktor überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

Ein 24-Jähriger verliert die Kontrolle über einen Traktor mit Anhänger. Das Gespann kippt um - mit schlimmen Folgen für die Insassen.

14.11.2025

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt
Unfälle

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt

Vermutlich ein Fahrfehler beim Rückwärtsfahren ist der Auslöser für einen Traktorunfall. Der Fahrer stürzt mitsamt Traktor einen Hang hinab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach.

20.06.2025

Auto überschlägt sich - Fahrer stirbt
Unfall

Auto überschlägt sich - Fahrer stirbt

Ein Mann verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursacht einen Unfall. Mit tödlichen Folgen.

01.02.2025

Ortenaukreis

Traktor überschlägt sich am Hang: Fahrer tödlich verletzt

24.06.2023