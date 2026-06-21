Traktor überschlägt sich an Hang – 80-Jähriger stirbt
Tragischer Unfall auf steiler Wiese: Ein 80-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen alten Traktor – und kommt ums Leben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte.
Pfullingen (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war keine weitere Person an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war der Mann am Samstag mit seinem älteren Traktor auf einem forstwirtschaftlichen Weg unterwegs, bevor er auf eine abschüssige Wiese fuhr. Als der 80-Jährige nach links lenkte, überschlug sich der Traktor. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter ihm eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Die Bergung des Traktors übernahmen Feuerwehr und Bergwacht. Auch das Umweltamt war im Einsatz, weil Betriebsstoffe ausliefen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder technische Mängel ergaben sich bislang nicht.