40 Hektar Fläche brennen neben Landstraße
Am Nachmittag ist die Feuerwehr im Kreis Sigmaringen im Einsatz und löscht Flammen auf einem Feld und im Wald. Die Ursache ist noch unklar.
Ostrach (dpa/lsw) - Rund 30 Hektar Feld und 10 Hektar Wald haben im Kreis Sigmaringen gebrannt. Das Feuer brach am Nachmittag in der Nähe einer Landstraße im Gemeindegebiet Ostrach aus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei gelöscht worden, sagte ein Sprecher.
Verletzte gibt es demnach nicht. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.