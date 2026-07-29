Feuerwehreinsatz

40 Hektar Fläche brennen neben Landstraße

Am Nachmittag ist die Feuerwehr im Kreis Sigmaringen im Einsatz und löscht Flammen auf einem Feld und im Wald. Die Ursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Kreis Sigmaringen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Feuerwehr löschte den Brand im Kreis Sigmaringen. (Symbolbild)

Ostrach (dpa/lsw) - Rund 30 Hektar Feld und 10 Hektar Wald haben im Kreis Sigmaringen gebrannt. Das Feuer brach am Nachmittag in der Nähe einer Landstraße im Gemeindegebiet Ostrach aus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei gelöscht worden, sagte ein Sprecher.

Verletzte gibt es demnach nicht. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

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