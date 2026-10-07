Unfälle

40-Jähriger bei Traktorunfall schwer verletzt

Auf einer gesperrten Straße fährt ein Traktorfahrer in Osthessen in einen Haufen Splitt - das Gefährt kippt um, der Fahrer wird schwer verletzt.

Ein 40-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sein Traktor umgekippt war. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein 40-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sein Traktor umgekippt war. (Symbolbild)

Ebersburg (dpa/lhe) - Ein 40-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Traktor im osthessischen Ebersburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Traktor und einer Ballenpresse am Dienstagabend auf der gesperrten Landesstraße 3258 und übersah dabei einen Haufen Splitt. Daraufhin sei das Fahrzeug umgekippt und die Fahrertür zerborsten. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 110.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Traktor stürzt Hang hinab – Fahrer stirbt
Unfall im Allgäu

Traktor stürzt Hang hinab – Fahrer stirbt

Ein 62-Jähriger ist mit einem Traktor auf einem Feld unterwegs. Das Fahrzeuggespann gerät an einem Steilstück außer Kontrolle.

05.08.2026

Traktor überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt
Unfall

Traktor überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist mit seinem Trecker im Weinberg bei Sulzfeld unterwegs. Doch dann macht er mutmaßlich einen fatalen Fahrfehler.

05.05.2026

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt
Unfälle

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt

Vermutlich ein Fahrfehler beim Rückwärtsfahren ist der Auslöser für einen Traktorunfall. Der Fahrer stürzt mitsamt Traktor einen Hang hinab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach.

20.06.2025

Traktor-Unglück

Verletzte außer Lebensgefahr nach Traktorunfall

Eine Ausfahrt mit einem Traktor-Gespann in Thüringen endete tragisch. Nun kann zumindest etwas aufgeatmet werden.

02.09.2024

Wartburgkreis

Kinder und Erwachsene nach Traktorunfall in Lebensgefahr

Es klingt eigentlich nach einem schönen Freizeitspaß: Ein Traktor zieht einen Anhänger voller Kinder bei einer Familientour in Thüringen. Doch dann kommt es zum Unglück.

01.09.2024