Grünen-Spitzenkandidat

40 Rosen - Palmer plaudert Detail von Özdemirs Hochzeit aus

Am Valentinstag gab Cem Özdemir mitten im Wahlkampf seiner Partnerin Flavia Zaka das Ja-Wort. Standesbeamter war Oberbürgermeister Boris Palmer. Er hatte offenbar eine weitere wichtige Rolle.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer war kürzlich der Standesbeamte bei der Hochzeit von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir. Foto: Felix Kästle/dpa
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer war kürzlich der Standesbeamte bei der Hochzeit von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.

Ostrach (dpa/lsw) - Besonderer Service unter Freunden: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat nicht nur die Trauung von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seiner Ehefrau Flavia Zaka durchgeführt - er hat nach eigenen Angaben auch den Blumenstrauß für die frischgebackene Ehefrau besorgt. Das erzählte der parteilose Politiker bei einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung mit Özdemir und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Ostrach (Landkreis Sigmaringen). 

Özdemir habe ihn am Tag vor der Trauung angerufen, er habe noch gar keine Blumen für seine Frau. Ob man das nicht brauche, habe Özdemir gefragt. «Ich hab gesagt: So 40 Rosen wären vielleicht nicht schlecht», sagte Palmer. Seine Frau habe die Blumen dann besorgt und Özdemir habe versichert, er gebe ihm dann das Geld. «Bis heute habe ich nichts gekriegt», verriet Palmer in Ostrach unter großem Gelächter des Publikums.

Özdemir und Zaka hatten sich am 14. Februar mitten im Wahlkampf das Ja-Wort gegeben. Durchgeführt wurde die Trauung um kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus von Palmer (parteilos). Der Rathauschef ist ein langjähriger Freund der Familie.

