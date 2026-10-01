Diebstahl am Feldweg

400 Kilo Äpfel gestohlen – Polizei sucht Diebe

Wer hat zwischen Mitte und Ende September ungewöhnliche Aktivitäten an einem Feldweg in Aglasterhausen beobachtet? Die Polizei sucht Hinweise zum Apfeldiebstahl.

Diebe haben 400 Kilo Äpfel gestohlen. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Diebe haben 400 Kilo Äpfel gestohlen. (Symbolbild)

Aglasterhausen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) etwa 400 Kilogramm Äpfel von zwei Bäumen gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zwischen Mitte und Ende September die vom Boden aus erreichbaren Früchte von einem Grundstück an einem Feldweg pflückten. Möglicherweise nutzten sie für den Abtransport einen Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

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