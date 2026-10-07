Unfälle

41-Jähriger bei Arbeitsunfall in Langen schwer verletzt

Eine Metallstange löst sich von einem Kran und fällt auf den Kopf eines Mannes. Dieser wird so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus bringen muss.

Bei einem Arbeitsunfall in Langen wurde ein Mann so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen musste. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bei einem Arbeitsunfall in Langen wurde ein Mann so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen musste.

Langen (dpa/lhe) - Auf einer Baustelle in Langen im Landkreis Offenbach ist ein 41-Jähriger durch eine herabfallende Metallstange schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag. Die Stange habe sich aus bisher ungeklärter Ursache von einem Kran gelöst und sei aus mehreren Metern Höhe auf den Kopf des Mannes gefallen. 

Der Mitteilung zufolge wurde der 41-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auch die Polizei ermittelt und bat Zeugen um Hinweise.

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