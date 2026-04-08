44-Jährige stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug
Nach einem Unfall auf der B255 bei Marburg stirbt eine Autofahrerin. Ihre Tochter und der Fahrer eines Sattelzugs werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Gladenbach/Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist bei Marburg eine 44 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau sei am Dienstagnachmittag auf der B255 Richtung Gladenbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf) unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt sei, sagte ein Polizeisprecher.
Ihre 16-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, und der 66 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B255 war dem Sprecher zufolge bis kurz nach Mitternacht gesperrt.