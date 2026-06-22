Schwerer Unfall

44-Jähriger beim Räumen von Holzlatte schwer verletzt

Beim Versuch, eine Holzlatte von der Straße zu räumen, wird ein Mann von einem Auto erfasst. Auch weitere Beteiligte erleiden Verletzungen. Die Polizei schildert den Unfallhergang.

Eine Holzlatte hat einen Unfall ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Eine Holzlatte hat einen Unfall ausgelöst. (Symbolfoto)

Herrenberg (dpa/lsw) - Eine nicht ausreichend gesicherte Holzlatte auf der Ladefläche eines Pritschenwagens hat in Herrenberg (Kreis Böblingen) zu einem Unfall mit mehreren Verletzten geführt. Wie die Polizei mitteilte, fiel die Holzlatte während der Fahrt heraus, weshalb der 44-jährige Fahrer anhielt und ausstieg, um die Holzlatte von der Fahrbahn zu räumen. 

Ein 19 Jahre alter Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Lkw und wollte diesen überholen. Dabei übersah er laut Polizei den auf der Fahrbahn stehenden 44-Jährigen und erfasste ihn frontal mit seinem Fahrzeug. Anschließend kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto eines 82-jährigen Fahrers. 

Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Leichte Verletzungen erlitten der 82-Jährige und seine Beifahrerin sowie der 19-Jährige und dessen 16-jähriger Beifahrer. Auch die vier Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
81-Jähriger bei Unfall auf B28 schwer verletzt
Ortenaukreis

81-Jähriger bei Unfall auf B28 schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer ist nachts auf der Bundesstraße unterwegs. Auf einmal wechselt ein entgegenkommendes Auto die Spur. Dann kracht es.

16.03.2026

62-Jähriger wird in Betrieb von Holzlatte erschlagen
Arbeitsunfall

62-Jähriger wird in Betrieb von Holzlatte erschlagen

Per Rettungshubschrauber wird der Mann in die Klinik gebracht - mit schwersten Kopfverletzungen. Die Ärzte können ihn nicht mehr retten.

10.07.2025

Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen bei Unfall
Schwerer Unfall

Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen bei Unfall

Ein 89-Jähriger will eine Straße überqueren und wird von einem Laster angefahren. Der Mann stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.

25.04.2025

Ober-Ramstadt

Unfall mit einer Schwer- und zwei Leichtverletzten

01.07.2023

Kreis Ludwigsburg

Schwerer Arbeitsunfall: Zwei Männer verletzt

07.06.2023