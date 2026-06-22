44-Jähriger beim Räumen von Holzlatte schwer verletzt

Herrenberg (dpa/lsw) - Eine nicht ausreichend gesicherte Holzlatte auf der Ladefläche eines Pritschenwagens hat in Herrenberg (Kreis Böblingen) zu einem Unfall mit mehreren Verletzten geführt. Wie die Polizei mitteilte, fiel die Holzlatte während der Fahrt heraus, weshalb der 44-jährige Fahrer anhielt und ausstieg, um die Holzlatte von der Fahrbahn zu räumen.

Ein 19 Jahre alter Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Lkw und wollte diesen überholen. Dabei übersah er laut Polizei den auf der Fahrbahn stehenden 44-Jährigen und erfasste ihn frontal mit seinem Fahrzeug. Anschließend kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto eines 82-jährigen Fahrers.

Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Leichte Verletzungen erlitten der 82-Jährige und seine Beifahrerin sowie der 19-Jährige und dessen 16-jähriger Beifahrer. Auch die vier Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.