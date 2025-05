45-Jähriger mit jugendpornografischen Aufnahmen gestellt

Dortmund (dpa/lnw) - Bei der Kontrolle eines 45-Jährigen hat die Polizei am Dortmunder Hauptbahnhof jugendpornografische Aufnahmen, Sexspielzeuge und Drogen entdeckt. Das gab die Bundespolizei am späten Vormittag bekannt. Aufgefallen sei der Mann aus dem hessischen Büdingen (im Wetteraukreis) den Beamtinnen und Beamten am Samstagabend zuerst, da er in Begleitung eines 14-Jährigen gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.