50. Todestag von Oskar Schindler - Lebensjahre in Frankfurt

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Oskar Schindler ist zum Helden geworden, weil er mit seiner Frau Emilie 1.200 Juden vor den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten gerettet hat. Am kommenden Mittwoch (9.10.) jährt sich sein Tod zum 50. Mal. Am selben Tag plant der hessische Landtag in Wiesbaden eine Gedenkstunde für den Unternehmer, den US-Regisseur Steven Spielberg mit dem Film «Schindlers Liste» 1993 weltbekannt gemacht hatte.