Ordnungsgeld wegen weißer Substanz im Gesicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Zwischenfall während einer früheren Gedenkstunde im hessischen Landtag zum 50. Todestag von Oskar Schindler, der Hunderte Juden vor der Ermordung in der NS-Zeit gerettet hat, hat ein AfD-Abgeordneter ein Ordnungsgeld kassiert. Johannes Marxen muss 750 Euro zahlen, wie das Parlament in Wiesbaden mitteilte. Erst am Donnerstag war auch gegen einen anderen AfD-Parlamentarier ein Ordnungsgeld verhängt worden.