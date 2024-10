Nahost-Konflikt: Rhein will Schließung iranischer Vertretung

Wiesbaden/Berlin (dpa) - Angesichts der Unterstützung des Irans für die Gegner Israels im Nahost-Konflikt hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu einer Schließung der generalkonsularischen Vertretungen des Irans in Deutschland aufgefordert. «Iran gehört seit langem zweifellos zu den stärksten Unterstützern einer terroristischen und die regionale Sicherheit bedrohlichen Politik, insbesondere mit Blick auf Israel», schreibt Rhein in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte «hessenschau.de» hierüber berichtet.