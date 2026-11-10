52-Jährige nach Unfall auf B39 verschwunden
Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 39 bei Hockenheim liegt ein Auto auf dem Dach. Von der Fahrerin fehlt zunächst jede Spur. Wo die Suchkräfte sie schließlich finden.
Hockenheim (dpa/lsw) - Eine Frau ist nach einem Unfall auf der B39 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) von der Unfallstelle verschwunden. Ihr Auto lag auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Weil demnach nicht auszuschließen war, dass die Fahrerin schwerer verletzt und hilflos sein könnte, starteten Polizei und Feuerwehr eine Suchaktion. Einsatzkräfte fanden die mutmaßliche Fahrerin schließlich einige Hundert Meter entfernt in einem Industriegebiet.
Die 52-Jahre alte Frau sei bei dem Unfall am Montag leicht verletzt worden und habe einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten nahmen sie mit zur Dienststelle. Dort wurde ihr laut dem Sprecher eine Blutprobe entnommen und die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein. Die Ermittlungen dauern an.