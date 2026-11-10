52-Jährige nach Unfall auf B39 verschwunden

Hockenheim (dpa/lsw) - Eine Frau ist nach einem Unfall auf der B39 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) von der Unfallstelle verschwunden. Ihr Auto lag auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Weil demnach nicht auszuschließen war, dass die Fahrerin schwerer verletzt und hilflos sein könnte, starteten Polizei und Feuerwehr eine Suchaktion. Einsatzkräfte fanden die mutmaßliche Fahrerin schließlich einige Hundert Meter entfernt in einem Industriegebiet.