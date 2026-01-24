Rhein-Neckar-Kreis

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf B39 bei Hockenheim

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst: Nach einem Unfall bei Hockenheim sind Einsatzkräfte am Morgen vor Ort. Vieles bleibt noch unklar.

Ob jemand verletzt wurde, war zunächst nicht klar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ob jemand verletzt wurde, war zunächst nicht klar. (Symbolbild)

Hockenheim (dpa/lsw) - Auf der Bundesstraße 39 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Morgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Mehrere Fahrzeuge seien an einem schweren Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Hockenheim Zentrum in Richtung Karlsruhe beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Zunächst war nicht klar, ob jemand verletzt wurde. Auch Angaben zum Hergang des Unfalls und dem Schaden machte die Polizei noch nicht.

