53. Ball des Sports und DOSB-Neujahrsempfang in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt wird am Samstag zum Mittelpunkt des deutschen Sports. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOBS) hat am Vormittag (11.00 Uhr) zum Neujahrsempfang eingeladen. Der 53. Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe wird am Abend in der Festhalle gefeiert. Beim DOSB-Empfang wird es um sportpolitische Themen und den Ausblick auf die Olympischen Spiele im Sommer in Paris gehen. Rund 1600 Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft werden später beim Ball des Sports erwartet. Die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat ihr Kommen ebenso zugesagt wie der «Sportler des Jahres», Turn-Weltmeister Lucas Dauser.